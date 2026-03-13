4人組ダンス＆ボーカルユニット・新しい学校のリーダーズのSUZUKA（24）が12日、女性ファッション誌『GINZA』の公式インスタグラムに登場。4月号で表紙と巻頭ファッションストーリーに初登場した、撮影メイキング動画が公開された。【動画】「一生見ていられる」新しい学校のリーダーズ・SUZUKA、セーラー服を脱いだ撮影メイキング投稿では「COMING SOON」とつづられ、13日午後8時にビハインドシーンがYouTubeで公開されること