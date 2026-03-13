米国とイスラエルによるイラン空爆以降、イラン側の報復攻撃を回避するため、ペルシャ湾やホルムズ海峡を航行する船舶が船舶自動識別装置（AIS）のデータを書き換えて「中国とのつながり」を誇示していることが明らかになった。AFP通信が伝えた。AFP通信によると、中東産石油の海上輸送の要衝・ホルムズ海峡は2月28日に米・イスラエル両国の対イラン攻撃が始まって以降、イランは事実上この重要航路を封鎖。これまでに少なくとも10