中国の天文学者が、地球から約4万5000光年離れた銀河系の外縁部で最近生まれたばかりの、ペアになっている「赤ちゃん星団」を発見しました。中国の西華師範大学天文学科の研究チームは、この「宇宙の双子」に「峨眉（がび）」という名をつけました。この研究成果は3月11日、国際学術誌の「ネイチャー・アストロノミー」に掲載されました。研究チームによると、この星団のペアは、長らく「不毛地帯」とされてきた一種の星間物質であ