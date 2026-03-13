国民的アニメ『サザエさん』が、フジテレビTWO ドラマ・アニメにて、４月１日（毎週月曜〜金曜の12時〜12時50分 各２話）から再放送されることが決定した。アニメ『サザエさん』の放送はCSでは初となる。【画像】見たことない！原作『サザエさん』貴重な4コマ漫画ページ今回は、10年前の2016年４月に地上波で放送されたエピソードから順に放送予定。地上波放送話数２話分で、お昼休みをちょっと楽しくする“サザエさんタイム”