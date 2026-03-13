7人組グループ・なにわ男子によるテレビ朝日系冠バラエティー『なにわ男子の逆転男子』（毎週土曜後3：30）がこの4月で6年目に突入する（『まだアプデしてないの？』時代を含む）。このほど、初の番組イベントを4月7日、8日に横浜Kアリーナでも控えるなか、メンバーが“サシ飯”企画について語った。【写真】ぎゅっと集合！キュートなポーズのなにわ男子道枝駿佑×高橋恭平のオンエアを見たという長尾謙杜は「自分のことを話