7人組グループ・なにわ男子によるテレビ朝日系冠バラエティー『なにわ男子の逆転男子』（毎週土曜後3：30）がこの4月で6年目に突入する（『まだアプデしてないの？』時代を含む）。このほど、初の番組イベントを4月7日、8日に横浜Kアリーナでも控えるなか、メンバーが5年間の番組を経て“レベルアップ”した点を語った。【写真】6年目に意気込み！キュートなポーズのなにわ男子まず藤原から「おしりがレベルアップしたのでは