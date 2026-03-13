8人組グループ・timeleszが、15日放送のMBS・TBS系バラエティー『大変だけど…AIよりちゃんと調べてみたタイパ対timelesz』（後3：00）に出演する。原嘉孝、橋本将生、猪俣周杜、篠塚大輝ら4人のメンバーがそれぞれ、“CoCo壱トッピング” “冷蔵庫の残り物でアドリブ料理” “ファッションコーディネート” “誕生日プレゼント”の４テーマでAIと対決。時間と労力、物量をかけて、AIよりも選ばれる“正解”にたどり着くため奮