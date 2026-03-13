7人組グループ・なにわ男子によるテレビ朝日系冠バラエティー『なにわ男子の逆転男子』（毎週土曜後3：30）がこの4月で開始から丸5年を迎える（『まだアプデしてないの？』時代を含む）。このほど、横浜Kアリーナでの初の番組イベントを4月7日、8日に控え、改めてメンバーが意気込みを語った。【写真】ぎゅっと集合！キュートなポーズのなにわ男子■メンバーコメント▼西畑大吾アプデ時代からあわせて、5年。長い期間テレ朝さ