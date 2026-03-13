フィンランド出身の世界的ソプラノ歌手、カミラ・ニールンドが１３日から上野・東京文化会館をメイン会場に開かれる「東京・春・音楽祭」に出演する。ワーグナーのオペラ「さまよえるオランダ人」（演奏会形式）をはじめ複数の公演で美声を響かせる。（宍戸将樹）「日本の歴史ある音楽祭に出演できるのは光栄です」と、上演の日を心待ちにしているという。ワーグナーは彼女の主要レパートリーだ。「さまよえるオランダ人」の