１９８５年のショパン国際ピアノコンクールで優勝し、日本でも高い人気があるロシア出身のピアニスト、スタニスラフ・ブーニン。表舞台を一度退いた後、演奏活動に復帰する彼の道のりを追ったドキュメンタリー映画「ブーニン天才ピアニストの沈黙と再生」が公開中だ。映画では、左手のまひ、足首の大けがなど身体的な困難から演奏活動を休止したブーニンが、２０２２年６月に９年ぶりのコンサートを開いた時の様子や、昨年１