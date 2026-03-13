【マイアミ（米フロリダ州）＝大背戸将】ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）で、日本代表「侍ジャパン」は１２日、準々決勝の会場となる米マイアミのローンデポ・パークで初練習を実施し、１４日（日本時間１５日）に行われるベネズエラとの一戦に向けて調整した。８強入りした他のチームも全体練習や記者会見に臨んだ。自力ではなく、イタリアの勝利によって８強入りが決まった米国は１２日、準々決勝のカナダ戦に