お笑いコンビ・霜降り明星のせいやとtimeleszの猪俣周杜が出演する中京テレビの新感覚料理バラエティー『せいや＆猪俣の3行キッチン』第2回が、14日午後11時30分から放送される。【写真】楽しそうに料理をする猪俣周杜＆せいや＆浜口京子料理は好きだけど、難しいレシピは覚えられない…。せいやと猪俣が、たった3行で完結する簡単料理に挑戦する番組。レシピを3行にしぼるからこそ、雰囲気と勘で作ることができる。しかし3行