鹿児島県・喜界島の島民と交流するイラン人クルー。中央奥は田辺大智さん＝2015年8月（喜界島観光物産協会提供）米国とイスラエルによるイラン攻撃を受け、鹿児島県の離島、喜界島の島民が、かつて交流のあったイラン人映画監督らの無事を祈っている。平和を願う絵手紙の入った瓶が島に漂着したのが縁。「ニュースを見て、すぐに監督らの顔が浮かんだ」。島の観光物産協会で事務局長を務める田辺大智さん（41）は「連絡がつかず