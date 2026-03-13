ロッテのドラフト1位・石垣元気投手（健大高崎）が13日、ロッテ浦和球場でライブBP（実戦形式の打撃練習）に登板、関係者によると20球を投げ、最速153キロをマークした。サブロー監督は「相変わらず、すごい球投げてるんで。今すぐにでも（1軍に）欲しいけど、そこはもうちょっと我慢して、ちゃんとしっかり下地ができてからこっちに来てもらったらいいかなとは、思ってます」と話した。