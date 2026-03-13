アイドルグループ・ＬｉｎＱの元リーダー、天野なつが自宅で危機一髪の事態に遭遇していたことが分かった。１２日に新規投稿したＸで、自宅の洗面所に丸１日近くも閉じ込められていたことを報告。「シャワーを浴びて出ようとしたら、洗面所のドアが壊れて閉じ込められていまいました。お風呂場の暖房と水道水で凌いで、誰かが通報してくれるのを裸で２３時間待ち続けて、救助隊の方々が助けてくださいました」と危機的状況を詳