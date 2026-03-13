『羽鳥慎一モーニングショー』（テレビ朝日）にアシスタントMCとして、出演中のテレビ朝日・松岡朱里（じゅり）アナウンサーの“大食い”が明らかになり、ファンから驚きの声があがっている。テレビ朝日アナウンサーの公式Instagramが3月12日までに更新され、松岡アナは《私の元気の源は「食」です！焼肉ではいつも「大ライスください！」が口癖ですが、腹八分目に抑えたい 2026年「中ライスください」が言えるようになりたいで