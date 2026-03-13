イモトアヤコに、思わぬ“とばっちり”が降りかかっているという。「消費者庁が3月12日、景品表示法違反で『エクスコムグローバル』に対し、1億7000万円の課徴金を納付するよう命じました。同社はイモトさんの名前をブランド名に冠した海外用WiFiレンタルサービス『イモトのWiFi』を展開していますが、この利用に関し、さまざまな広告で『お客様満足度No.1』あるいは『海外旅行者が選ぶNo.1』と宣伝していました。ところが同