『ニッポン放送ショウアップナイター60周年』を迎えるニッポン放送は13日、3月27日に東京ドームで行われる巨人−阪神の開幕3連戦を試合終了まで完全実況生中継で放送すると発表した。3月27日（金）の開幕戦を江本孟紀氏、28日（土）は谷繁元信氏、29日（日）は里崎智也氏が解説を務める。また、4月24日（金）のDeNA−巨人戦で、巨人OBの清原和博氏がスペシャルゲスト解説として登場。ニッポン放送ショウアップナイター解説者