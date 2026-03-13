【ニコニコ生放送：「AnimeJapan 2026」ステージ】 無料中継実施日：3月28・29日 ドワンゴは、3月28・29日に開催されるイベント「AnimeJapan 2026」のステージプログラムを、同社のライブ配信サービス「ニコニコ生放送」にて生中継する。 「AnimeJapan」は、2014年より開催されているアニメイベント。ステージはRED、GREEN、BLUE、WHITEの4つに分かれており、全50プ