２０２５年顕著な活躍を見せた選手を称える「２０２５年オートレース選手表彰式」が１３日、東京都内のホテルで行われファン、関係者約２７０人が列席した。最優秀選手賞を受賞した青山周平（４１＝伊勢崎）は表彰選手紹介で大トリで登場、大拍手で迎えられた。昨年、全日本選抜オートレース、スーパースター王座決定戦とＳＧ２Ｖ、Ｇ?３Ｖの活躍。獲得賞金１億１３９７万４９０５円で賞金王に輝き、２年ぶり５回目のＭＶＰ