「『楽に生きる』と『楽しく生きる』のは違う」。その言葉通りに自分らしく生きる人がいる――。フジテレビのドキュメンタリー番組『ザ・ノンフィクション』(毎週日曜14:00〜 ※関東ローカル)では、ピンクの服で女装する家庭教師のナカシママリアさん(45)に密着した「家庭教師のマリアさん〜女装と恋と推し活と〜」を15日に放送。自分らしく生きる45歳のリアルを追う。家庭教師をするマリアさん全身ピンクの女装姿で名古屋の街をド