スクーバルは英国戦のみの登板ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に出場していた米国代表のタリク・スクーバル投手（タイガース）の発言が、ファンの間で物議を醸している。1次ラウンド限りでチームを離脱したにもかかわらず、次回大会への参加意欲を示したことで「三日坊主」などと非難の声が殺到している。米ポッドキャスト番組「WBC Central」の司会を務めるショーン・スプラドリング氏が12日（日本時間13日）、自