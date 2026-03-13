【モデルプレス＝2026/03/13】アイドルグループ・櫻坂46のメンバーが互いの素顔を撮影したオフショット写真集「櫻撮（さくさつ）VOL.01」（3月17日発売／講談社）より、B3ポスターの絵柄が公開された。【写真】櫻坂46メンバーの密着プリ風ショット◆「櫻撮」“24時間限定”ポスター絵柄公開櫻坂46写真集櫻撮VOL.01の発売を記念して、3月14日21時ごろより、YouTube「櫻坂チャンネル」で大園玲と森田ひかるが生配信を行う。今回、