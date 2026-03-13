【モデルプレス＝2026/03/13】なにわ男子がレギュラー出演するテレビ朝日系「なにわ男子の逆転男子」（毎週土曜午後3時30分〜※一部地域を除く）が、この4月で冠番組スタートから丸5年を迎える。3月28日の放送では放送回数230回に突入。4月7日・8日には、Kアリーナ横浜にて番組初のイベント「なにわ男子の逆転男子 祝3周年 〜スタジオ飛び出してKアリーナ横浜に来ちゃいました〜」が開催される。このほど行われた囲み取材には、西