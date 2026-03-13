平日は仕事で帰りが遅く、休日は色々な団体との付き合いでなんだかんだと忙しい夫。息子のためだから！ と言う夫でしたが、当の息子はなんだか寂しそうで……。今回は筆者の友人A子の話をお届けします。 学校や地域の活動に熱心な夫 A子の夫は、学校や地域の活動に熱心に参加するタイプです。息子が通う小学校のPTA役員に手を挙げたり、町内会の会合なども積極的に参加していました。あちこちに顔を出しているため、週末はどこ