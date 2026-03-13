1.小鳥 相性が悪い理由 鳥の羽ばたきや鳴き声は猫の本能を強く刺激します。おとなしい猫でも反射的に手が出てしまうことがあり、鳥にとっては天敵が近くにいるだけで命を縮めるほどの大きなストレスとなります。 注意すべきこと 生活空間を完全に分け、放鳥時は必ずドアを施錠し、猫が侵入できない状況を確実に作りましょう。 猫の爪には有害な菌があるため、遊びのつもりの小さなかすり傷一つが、鳥にとっては致命傷