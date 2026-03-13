“まるでレタッチ後の肌のように整えてくれるパウダー”として、年齢肌の味方だとSNSでも話題となった【CEZANNE（セザンヌ）】の「トーンフィルターハイライト」。発売直後に品薄が続いた名品に、2026年3月より新色「02 フィルターピンク」が仲間入り！ くすみや粗をふわっと整える仕上がりはそのままに、ほんのり血色ニュアンスをプラス。既存色01との違いやカバー力の差を、実際に比較しながらレ