韓国の1番打者キム・ドヨン、米国で感じた日本ラウンドとの違い開催中のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は米国での準々決勝に進み、4大会ぶりに1次ラウンドを突破した韓国代表は日本時間14日にフロリダ州マイアミでドミニカ共和国との準々決勝に臨む。主砲の22歳、キム・ドヨン内野手（KIA）は東京ドームでの第1ラウンドと比べての“違和感”を口にした。キム・ドヨンは今大会1番打者で全4試合に出場。打率こそ.235