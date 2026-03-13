大谷の満塁弾を横から捉えたMLB公式カメラマン野球のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は1次ラウンドを終え、13日（日本時間14日）から準々決勝ラウンドが始まる。熱戦を様々な角度から記録しているのが、MLB公式の映像カメラマン。日本代表「侍ジャパン」・大谷翔平（ドジャース）の満塁弾を横から捉え、1000万回視聴、4万3000いいねを超える大バズりを生み出したジョー・ナ氏に撮影秘話を聞いた。◇◇◇東京ド