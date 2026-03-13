元フジテレビでフリーの中村江里子アナウンサーが12日、自身のインスタグラムを更新。夫でフランス人の実業家のシャルル・エドワード・バルト氏と11日に一緒に同じ誕生日を迎えたことを報告し、お祝いをする写真や動画を公開した。 【写真】いつまでもラブラブ＆アツアツですね～ 「夫55歳、私57歳 ‼‼今年もまた一緒に1歳大人になりました」と投稿。「最近は『やっぱり色々出てきた