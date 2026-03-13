高梁市観光協会提供 岡山県高梁市の備中松山城の「猫城主さんじゅーろー」のオリジナル新グッズ「ミニハンカチ」が販売されます。 高梁市観光協会が販売するミニハンカチ（400円）は、縦15cm×横15cmで、さんじゅーろーの写真がプリントされています。観光協会が「さんじゅーろーの日」と定める3月16日から「猫城主さんじゅーろーあしあと館」で販売されます。カプセル