12日夜、福岡市博多区で、パトカーの追跡を受けていた乗用車がトラックと軽乗用車に衝突し、4人がケガをしました。乗用車の運転手は現場から逃走していて、警察はひき逃げ事件として調べています。 ■山本竜誠記者「事故があった現場です。横転したとみられる車は前方部分が大破しているのが確認できます。周囲にはガラスなども飛び散っています。」 12日午後11時すぎ、福岡市博多区博多駅前で、車4台が絡む事故があり