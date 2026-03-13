昨年4月から筑波大学に通われている悠仁さま。バドミントンサークルにも所属し、充実したキャンパスライフを送るなか、大学では"ある騒動"に巻き込まれていた。初の皇族受け入れとなったキャンパスで何が起きているのか。【全3回の第2回】【写真】「永田学長独裁やめろ」「筑波大学に言論の自由を」などと書かれた立て看板。悠仁さまが通う校舎のすぐそばに設置されていた悠仁さまの成年式が執り行なわれた3日後の昨年9月9日未