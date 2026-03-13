バーガーキングの新メニューとして大型チーズバーガー「アルファキング・イエティ ザ・ワンパウンダー」が2026年3月13日に登場しました。直火焼きビーフパティを4枚、ベーコン4枚、スライスチーズを4枚挟んだバーガーで、カロリーは1713kcalに達しているとのこと。一体どんなバーガーに仕上がっているのか気になったので、実際に食べて味やボリュームを確かめてみました。今年は一味違う超大型バーガー「イエティ」が襲来！ビーフ4