強豪復活を目指すマンチェスターＵが、今季終了後に中盤の大刷新を目指すことが明らかになった。英大衆紙『ザ・サン』が掲載した記事によると、まずはニューカッスル所属のイタリア代表ＭＦサンドロ・トナーリ（２５）が補強リストの筆頭。同紙によるマンチェスターＵ関係者筋の話では、この他４人のプレミアリーガーが獲得候補として挙がっているという。まずは今季からイングランド代表にも招集され、成長著しいノッティン