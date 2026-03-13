気象庁＝東京都港区気象庁は13日、線状降水帯の予測精度を上げるために、スーパーコンピューターを使って将来の大気の状態を計算する「数値予報」のモデルの一部を高度化し、17日から運用を始めると発表した。現実より強い雨を予測してしまう傾向が改善されるという。気象庁によると、これまで2キロ四方単位で予測していたモデルが1キロ四方単位になり、積乱雲をより細かく表現できるようになる。5月下旬から始まる、発生2〜3