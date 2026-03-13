防衛省制服組トップの内倉浩昭統合幕僚長は13日の記者会見で、反撃能力（敵基地攻撃能力）行使を可能にする長射程ミサイルの配備を巡り、地元で不安の声が上がっていることについて問われ「ご指摘のようなことよりも、（敵の射程外から攻撃する）スタンド・オフ能力により、抑止力、対処力を高める効果の方が大だ」と述べた。小泉進次郎防衛相も国会答弁などで「住民の理解の重要性は理解している」とした上で「厳しい安全保障