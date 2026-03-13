◇オープン戦ロッテ3―2西武（2026年3月13日ZOZOマリン）右前腕屈筋損傷のため、2軍調整を続けていたロッテの西川史礁外野手（22）が1軍に合流。6回にポランコの代打で出場したが、2打席連続三振に終わった。6回は成田の140キロのフォークに空振り三振、8回は黒田の153キロに見逃し三振に倒れた。サブロー監督は「彼の場合は、とりあえず怪我した箇所が大丈夫か、強く振れるか、怖さもないかっていうところの確認なんで