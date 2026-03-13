巨人の新外国人ハワードが、昨季限りで引退した長野久義氏（現編成本部参与）の引退試合となる１４日の日本ハム戦（東京ドーム）に先発する。１３日にジャイアンツ球場で軽めの調整した右腕は、２月２３日の楽天戦以来のオープン戦登板に「自分の流れをつかむことができるよう乱れのない投球をしたい」と話した。長野氏について「周りから尊敬されている存在」とリスペクトを示し、「彼にとってもすごく特別な試合になること