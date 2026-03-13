緊迫状態が続く中東地域で、ビジネスを展開している日本企業が1500社以上あることが分かりました。帝国データバンクによりますと、パレスチナを除く中東地域13カ国に拠点を持っていたり、貿易を行ったりしている日本企業が、1月時点で少なくとも1515社あるということです。最も多かったのはUAE（アラブ首長国連邦）で709社と半数近くを占め、資源開発や中古車の輸出入を手がける企業が多くみられました。一方、アメリカと軍事衝突