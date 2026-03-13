ロケバス内で女性に性的暴行を加えたとして、不同意性交などの罪に問われた、お笑いトリオ、ジャングルポケットの元メンバー斉藤慎二被告（43）が13日、東京地裁で初公判に臨んだ。黒いスーツに紺のネクタイ、ややふっくらした印象で法廷に姿をみせ、検察の起訴内容読み上げでは、テレビ番組の撮影合間にロケバス車内で初対面だった出演者の女性に「かわいいね」などと声をかけ、キス、胸を触る、口腔（こうくう）性交をさせる行為