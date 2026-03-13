LGエレクトロニクス・ジャパンは、16インチノートPC『LG gram Pro 16』のAMD Ryzen AIプロセッサ搭載モデル（16Z95U-GS55J）を4月下旬より順次発売することを発表した。 本モデルは、マグネシウムとアルミニウム合金を組み合わせた新素材「Aerominum（エアロミニウム）」を採用し、16インチの大画面ながら重量約1,199g、薄さ12.4mm（突起部除く）を実現している。米国国防総省制定のMIL規格（MIL-STD-810H）のテストを7