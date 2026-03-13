京成杯１２着のポルフュロゲネトス（牡３歳、美浦・矢嶋大樹厩舎、父サトノダイヤモンド）が、左前脚の屈腱炎を発症したことが分かった。社台グループオーナーズが１３日、ホームページで発表した。同馬は次走予定の山吹賞・１勝クラス（４月４日、中山競馬場・芝２２００メートル）に向けて、６日に美浦トレセンへ帰厩していた。１７日に福島・ノーザンファーム天栄へ放牧に出て、その後は北海道に移動し治療が進められる。