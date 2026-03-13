物価高を上回るために、大企業だけではなく中小企業がどれだけ賃上げできるのか。春闘の結果に注目が集まっています。東京ディズニーリゾートを運営するオリエンタルランドは、来月から「キャスト」と呼ばれるパートやアルバイトを含む従業員の賃金を平均でおよそ6％引き上げます。およそ2万5000人が対象で、賃上げは4年連続です。「キャスト」の時給は一律で70円増やし、大卒の初任給は去年より2万円高い、29万2000円に増額されま