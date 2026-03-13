三重県鳥羽市沖で先月、貨物船と遊漁船が衝突し釣り客の2人が死亡した事故で、津地検は13日、鳥羽海上保安部が業務上過失致死と業務上過失往来危険の疑いで逮捕した、貨物船操船の2等航海士の女性（21）＝兵庫県洲本市＝を処分保留で釈放した。今後、任意で捜査を続ける。事故は2月20日昼に発生。広島県呉市の会社が運航する貨物船新生丸と遊漁船功成丸が衝突。船長と釣り客の計13人が乗っていた遊漁船は二つに割れ、2人が溺死