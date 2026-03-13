人気グループ嵐のラストツアー「ＡＲＡＳＨＩＬＩＶＥＴＯＵＲ２０２６ＷｅａｒｅＡＲＡＳＨＩ」が１３日、北海道札幌市の大和ハウスプレミストドームで開幕する。嵐が同会場でコンサートを開催するのは２０１９年１１月以来７年ぶりで、札幌ドームから２４年に名称変更後は初。“開幕戦”を前に会場周辺もにぎわいを見せている。札幌では１３〜１５日に３公演が行われる。午前中から多くの観客がつめかけ、午後４