フリーアナウンサー有働由美子（54）が13日、ニッポン放送「うどうのらじお」（金曜後3・30）に生出演し、第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）を観戦したことを報告した。有働が参戦したのは、侍ジャパンの1次ラウンド最終戦・チェコ戦。「直前になると、行けない人とかが出て、“チェコ戦のチケットあるよ”って言われて」。急に観戦できなくなった人の代わりに、行ってきたという。既にC組1位通過を決めた後の