お笑い芸人の小籔千豊が１３日、関西テレビ「旬感ＬＩＶＥとれたてっ！」に出演。不同意性交などの罪に問われ、この日初公判が行われた「ジャングルポケット」の元メンバー・斉藤慎二被告についてコメントした。起訴状によると、２０２４年７月３０日に、東京都新宿区に駐車していたロケバスの中で女性の胸を触ったり、性的暴行を加えたとされる。斉藤被告は黒のスーツで入廷。職業は「芸人です」と答えると、起訴内容につ