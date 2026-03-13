ロシアフィギュアスケート界の?皇帝?エフゲニー・プルシェンコ氏と、五輪メダリストを多数輩出した?鉄の女?エテリ・トゥトベリーゼ氏の間でバトルが勃発した。事の発端は、ロシア国内で有望視されているニキータとソフィアのサルノフスキー兄妹が、現在は指導者として評価を高めているプルシェンコ氏のチームから突如トゥトベリーゼ氏のチームに電撃移籍することが１０日に発表されたことだ。フィギュアスケート選手がチーム