【モデルプレス＝2026/03/13】アーティストのToua（とうあ）が13日、都内で行われた「第22回ベストデビュタント賞発表・授賞式」に出席。美しいデコルテが輝くベアトップドレス姿で登場した。【写真】23歳人気YouTube、美デコルテ輝くベアトップドレス姿◆Toua、美デコルテ輝くベアトップドレス姿で登場2025年7月に自身で作詞を手掛けた楽曲「I am I」をリリースするなど、幅広い活躍を見せているTouaは「アーティスト部門」を受賞